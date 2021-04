Nomination à La Poste : Le cas Christian Levrat fait encore des remous à Berne

La nomination du Fribourgeois à la tête de la Poste sans appel à candidature publique continue à agiter les esprits sous la Coupole fédérale.

La presse dominicale continue de décortiquer la nomination de Christian Levrat à la tête de La Poste. Selon une source de la NZZ am Sonntag, «les discussions avec les conseillers fédéraux UDC, Ueli Maurer et Guy Parmelin ont été le facteur décisif pour l'accession de Christian Levrat à la présidence de la Poste». Le socialiste aurait obtenu leur soutien «en tant que président et pour son plan, qui impliquerait des investissements substantiels dans le service public.»

Selon le journal dominical, les conditions requises pour la présidence stipuleraient une vaste expérience et une activité réussie à des postes de direction dans des entreprises de grande taille, si possible actives au niveau international. Or, «Christian Levrat ne répond pas à cette exigence. Il n'est pas un entrepreneur, mais il peut former des alliances pour une entreprise.»