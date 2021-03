Justice : Le cas d’une Salvadorienne condamnée pour avortement examiné

Condamnée en 2008 pour avortement, une Salvadorienne était morte le 30 avril 2010 à l’hôpital, où elle était soignée pour un cancer de la lymphe.

La Cour inter-américaine des droits de l’homme va examiner à partir de mercredi le cas d’une Salvadorienne condamnée pour avortement et morte en détention.

«Ce que je demande, c’est que l’on rende justice à ma famille et à ma maman. Que l’on ne fasse plus subir à d’autres ce qu’ils ont fait à ma maman», a déclaré le fils aîné de Manuela, âgée de 21 ans, lors d’une conférence de presse. L’arrêt de la Cour, qui siège à San José de Costa Rica, pourrait n’être rendu que dans un an. C’est la première fois qu’un cas de condamnation pour avortement au Salvador est porté devant la Cour, souligne Catalina Martinez, la directrice pour l’Amérique latine de l’ONG Centre des droits de reproduction.