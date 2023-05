Le cas Jonathan Majors met les plans de Marvel en péril

La première idée est souvent la bonne et il est préférable de ne pas en changer. C’est certainement ce que doivent se dire les patrons de Marvel, aujourd’hui. D’après les informations obtenues par Joanna Robinson, auteure du livre «MCU: The Reign of Marvel Studios» qui doit sortir en octobre 2023, les dirigeants des studios se mordent les doigts d’avoir changé leurs plans initiaux en décidant de faire du supervilain Kang le conquérant le personnage central de leur univers. Un choix dicté par l’impressionnante performance de Jonathan Majors dans ce rôle dans la série «Loki», renouvelée pour une deuxième saison prévue pour le 6 octobre 2023.