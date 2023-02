Etude: Le cash redevient le moyen de paiement le plus utilisé en Suisse

Étude : Le cash redevient le moyen de paiement le plus utilisé en Suisse

L’argent liquide reste d’actualité. Environ un paiement sur trois est effectué en espèces, selon une enquête. Mais les plus grosses sommes sont payées avec des cartes de crédit.



L’argent liquide est surtout utilisé pour les petits montants jusqu’à 20 francs. 20min/Taddeo Cerletti

Les Suisses restent attachés à l’argent liquide. Et ce malgré la pandémie. En effet, 29% des paiements quotidiens sont effectués en espèces, selon le «Swiss Payment Monitor», réalisé pour la 6e fois par la Haute école des sciences appliquées de Zurich (ZHAW) et l’Université de Saint-Gall. C’est plus que les cartes de débit (27%) ou les cartes de crédit (18%), selon l’enquête représentative menée fin 2022 et publiée jeudi.

Par ailleurs, 18% des paiements sont effectués à l’aide d’un appareil mobile tel qu’un smartphone, une tablette ou une montre intelligente. Dans ce cas, les paiements avec Twint, généralement effectués directement via le compte bancaire, représentent la moitié des paiements mobiles. Mais les paiements via Apple Pay, Samsung Pay ou Google Pay gagnent du terrain.

Les moyens de paiement utilisés en Suisse. En noir, le dernier sondage semestriel, en vert clair, le plus vieux (2019). Bargeld signifie argent liquide. Viennent ensuite les cartes de débit, de crédit puis les paiements mobiles.

Plus on est pauvre, plus on paie en cash

L’enquête relève en outre que plus les Suisses ont un niveau de formation et des revenus faibles, plus ils préfèrent payer en espèces. L’âge joue un rôle aussi. Alors que les moins de 30 ans utilisent du cash dans 28% des paiements, cette proportion tombe à 24% chez les 30-44 ans, puis augmente avec l’âge pour atteindre 38% chez les plus de 60 ans. Enfin, une personne sur six renonce désormais totalement à l’argent liquide.

En termes de chiffre d’affaires, la carte de crédit domine les autres moyens de paiement: 34% du chiffre d’affaires est réalisé par son biais, précise l’étude. Contre 28% pour la carte de débit et 17% pour le cash. «L’argent liquide est surtout utilisé pour les petits montants jusqu’à 20 francs, raison pour laquelle il est souvent utilisé, mais joue un rôle moins important en termes de chiffre d’affaires», résume Tobias Trütsch, économiste à l’Université de Saint-Gall.

Bien plus de cash à la maison

À noter aussi que la quantité d’argent liquide qu’une personne possède dans son porte-monnaie ou à la maison a augmenté sensiblement pour la première fois depuis trois ans, relève l’enquête. Les Suisses ont en effet indiqué conserver en moyenne 831 francs à la maison et avoir 107 francs dans le porte-monnaie. Dans le précédent monitoring, ces chiffres étaient respectivement de 524 francs et 82 francs.

«Une explication possible à ce comportement réside dans la crise énergétique redoutée pour cet hiver, pour laquelle une partie de la population a peut-être voulu se prémunir en augmentant ses réserves de cash», suppose Marcel Stadelmann, expert en moyens de paiement à la ZHAW.

Les néobanques progressent Les néobanques ont aussi le vent en poupe. Plus d’un sondé sur trois a déjà utilisé au moins une fois les nouvelles solutions en ligne. «Le client typique est un homme, âgé de moins de 45 ans, bien formé et disposant d’un revenu familial de plus de 9000 francs», explique Marcel Stadelmann, de la ZHAW. En outre, la proportion des utilisateurs est plus élevée en Suisse romande (43%) que dans le reste du pays. Revolut est la banque la plus utilisée (15%), suivie par Neon (14%) et Credit Suisse CSX (11%).