Italie : Le casino de Campione rouvrira, mais pas pour le Nouvel-An

La faillite de l’établissement avait entraîné dans sa chute la commune de 2000 habitants. La réouverture se fera au plus tard le 28 janvier.

Le casino de Campione d’Italia va bientôt rouvrir ses portes après trois ans de fermeture pour cause de faillite. Cette annonce suscite l’espoir des habitants de cette petite enclave italienne au bord du lac de Lugano, dont l’économie tout entière reposait sur l’exploitation de l’établissement. D’abord prévue pour la Saint-Sylvestre, la réouverture a été repoussée, pour cause de Covid-19, au plus tard le 28 janvier, peut-on lire sur le site de «20 minuti» .

Nouvelle stratégie

En juin dernier, le Tribunal de Côme n’est pas revenu en arrière sur cette décision et a donné son feu vert à la réouverture de l’établissement emblématique. Le tribunal a en effet admis une demande de réouverture et un plan d’exploitation du casino.

En 2007, l’ancien bâtiment avait été remplacé par une gigantesque construction en marbre jaune de 13 étages signée par Mario Botta. Devisé à 90 millions d’euros, le nouveau casino, qui passait pour être «le plus grand d’Europe», avait fini par en coûter le double et avait lentement entamé son déclin accéléré par la concurrence des casinos de Lugano et de Mendrisio, et par la hausse du franc par rapport à l’euro.