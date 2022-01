AR/VR : Le casque d’Apple n’ouvrira pas les portes du métavers

D’après de nouvelles indiscrétions, le futur produit de la firme à la pomme ne suivra pas le chemin de Meta (Facebook).

Selon les rumeurs, Apple devrait lancer son premier casque de réalité augmentée et virtuelle à la fin de cette année, en quantités très limitées, dans un premier moment, d’après l’analyste Ming-Chi Kuo. Et selon les dernières indiscrétions recueillies par Mark Gurman, journaliste américain de Bloomberg, la firme à la pomme n’aborde pas la réalité virtuelle de la même manière que Meta (anciennement Facebook), qui développe son métavers, monde virtuel parallèle accessible via un casque VR.