Technologie : Le casque de réalité mixte d’Apple arriverait en 2023 en quantité limitée

Côté tarifs de mise en vente, Apple, comme à son habitude, commercialiserait le casque à un tarif élevé, qui, selon les fuites, serait fixé entre 2000 et 2500 dollars. Soit plus cher que le Quest Pro de Meta, affiché à 1499 dollars. Entre ce positionnement tarifaire et la faible disponibilité au lancement, ce nouvel accessoire, pourtant attendu, sera vraisemblablement réservé à un marché de niche dans un premier temps.