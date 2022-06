Microsoft : Le casque HoloLens perd sa tête sur fond de harcèlement

Microsoft prévoit de réorganiser sa division dédiée à la réalité mixte après l’annonce du départ de son responsable Alex Kipman accusé de comportement toxique.

Microsoft s’apprête à se séparer de l’une de ses figures emblématiques, Alex Kipman. À la tête de l’équipe de développement du casque de réalité mixte HoloLens et travaillant chez le géant de Redmond depuis 21 ans, l’homme est accusé de comportement toxique et douteux au sein de l’entreprise, notamment envers les femmes. Un récent rapport du Business Insider a fait état d’une session de démonstration durant laquelle le cadre a utilisé un casque de réalité virtuelle pour regarder une vidéo décrite comme du «porno VR» par l’un des employés présents dans la salle de réunion où les images étaient diffusées sur un écran. Celui qui a aussi dirigé l’équipe à l’origine du système de reconnaissance de mouvements Kinect pour consoles Xbox, est aussi visé par des plaintes pour des cas «d’attouchements et commentaires inappropriés».