Sony : Le casque PlayStation VR 2 arrivera le 22 février 2023

Quant au tarif, il faudra se fendre de près de 600 euros, et visiblement d’autant de francs suisses, PlayStation ne pouvant pour l’instant certifier le tarif dans notre pays. Ce qui revient à plus cher que l’achat de la PlayStation 5. Néanmoins, à ce prix, Sony propose un tout nouveau matériel, incluant de nouveaux contrôleurs de jeu et des écouteurs stéréo, tandis que des nouveautés prennent place avec ce VR 2 .

Côté jeux, si la liste définitive reste encore à communiquer, Sony met déjà en avant «Horizon Call of the Mountain», «Firewall Ultra» et son multijoueur en ligne, «No Man’s Sky» et «The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution». On note également que PlayStation commercialisera également le 22 février un pack incluant «Horizon Call of the Mountain» pour un peu moins de 650 de nos francs et autant d’euros.