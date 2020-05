Covid-19

Le casse-tête de Genève-Plage avant l’ouverture

Genève-Plage ouvrira ses portes mercredi 10 juin, avec des mesures sanitaires strictes.

«On ne sera jamais complètement prêt, car on n’a jamais dû faire face à une situation pareille», explique Christian Marchi, directeur de Genève-Plage. «Cela ne sert à rien de mettre une multitude de protocoles en place: il faut essayer et adapter», ajoute M.Marchi.

Genève-Plage accueille en général entre 3500 et 5000 personnes par jour et jusqu’à 8000 lors des pics d’affluence. Les mesures imposées pour lutter contre le Covid-19 prévoient 10 m2 par utilisateur. Avec une surface de plus de 10’000 m2, Genève-Plage pourra accueillir 1000 personnes à la fois.