Genève: Le casse-tête des cas non pénaux internés à Curabilis

Un homme de 31 ans, schizophrène, est interné à la prison thérapeutique de Curabilis depuis vingt jours. Or, il n’est visé par aucune procédure pénale. En revanche, après plusieurs allers-retours à l’hôpital psychiatrique de Belle-Idée, il a frappé une patiente et deux soignants. Sa sœur ne comprend pas son incarcération, a-t-elle expliqué à la «RTS», car son frère est malade. Son avocat, Me Nils de Dardel, dénonce pour sa part «un enfermement de type pénal», avec un accès limité aux livres, à la musique, au téléphone et aux visites.