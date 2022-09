Invités controversés, protocole : Le casse-tête sécuritaire et diplomatique des funérailles d’Elizabeth II

Des centaines de chefs d’État et de têtes couronnées sont attendus lundi à Londres pour les funérailles d’État de la reine Elizabeth II.

via REUTERS

Les funérailles d’État de la reine Elizabeth II, les premières obsèques nationales du Royaume-Uni depuis 1965, sont un casse-tête sécuritaire et diplomatique. Des centaines de dignitaires étrangers et têtes couronnées sont attendues lundi à Londres mais, l’abbaye de Westminster ne pouvant accueillir qu’environ 2000 personnes, seuls les chefs d’État et un ou deux invités par pays auraient été invités.