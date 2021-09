«Horizon Europe» - Le casse-tête suisse pour rester dans la course de la recherche

«Horizon Europe» vise à accélérer la transition verte et numérique

Le programme-cadre de l’UE pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» s’étend de 2021 à 2027 et est doté d’un budget global d’un peu plus de 95 milliards d’euros, ce qui en fait le programme de recherche et d’innovation le mieux doté au monde. Conjointement au plan de relance extraordinaire «Next Generation EU», «Horizon Europe» entend accélérer la transition verte et numérique. Pleinement associée au programme précédent, «Horizon 2020», la Suisse aspire à ce qu’il en soit de même pour «Horizon Europe», ainsi que pour les initiatives et les activités qui y sont liées, à savoir le programme «Euratom», l’infrastructure internationale ITER et le programme pour une Europe numérique.