Série - Milly Alcock et Emily Carey au casting de House of the Dragon

Série : Le casting de «House of the Dragon» s’étoffe

Les jeunes Milly Alcock et Emily Carey ont obtenu un rôle dans le préquel de «Game of Thrones».

Emily Carey (à g.) et Milly Alcock joueront dans «House of the Dragon».

Du nouveau concernant la future série qui se déroulera 300 ans avant «Game of Thrones». L’arrivée de deux jeunes actrices dans «House of the Dragon», actuellement en tournage, a été annoncée par HBO. Il s’agit de Milly Alcock (vue dans «Reckoning», sur Netflix») et d’Emily Carey («Casualty» et «Les Justicières»).