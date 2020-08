«Brooklyn Nine-Nine» Le casting de l’adaptation ne convainc pas

Star de «Brooklyn Nine-Nine», Melissa Fumero a été étonnée de voir que son rôle était joué par une femme blanche dans le remake québécois.

Melissa Fumero, qui incarne Amy Santiago dans la version originale, a résumé la pensée de beaucoup sur Twitter . «Après avoir vu ça, je me pose des questions sur la population latino du Québec», a-t-elle écrit en partageant le teaser d’«Escouade99». L’actrice d’origine cubaine a ajouté le lendemain que si elle comprenait qu’il n’y avait pas beaucoup d’acteurs latinos au Québec, cela n’aurait pas dû empêcher la production de la série d’engager des comédiennes de couleur ou indigènes pour incarner Amy et Rosa, jouée par l’Américano-Argentine Stephanie Beatriz dans «Brooklyn Nine-Nine».

Ni le réalisateur de la série ni son producteur n’ont souhaité s’exprimer après les propos de Melissa Fumero. La société Québecor Contenu, qui coproduit la fiction, a réagi, elle, dans un communiqué. «L’adaptation d’une série de ce genre est un grand défi que la distribution, la réalisation et les auteurs d’«Escouade99» ont réussi à relever avec brio», s’est-elle contenté de faire savoir, précisant qu’il s’agissait bien d’une adaptation et non d’un remake.