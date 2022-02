Eloïse et Daniela dans Mamans et célèbres

TFX : Le casting de «Mamans et célèbres» s’étoffe

Une ancienne candidate de «Secret Story» et une ex des «Marseillais» rejoignent le programme de TFX.

Eloïse Appelle (à g.) et Daniela Martins dévoileront une partie de leur quotidien sur TFX.

Depuis son lancement, en janvier 2020, «Mamans et célèbres» est un succès d’audience pour TFX, notamment grâce à la participation de Sarah et Benjamin Machet . Alors que la 4e saison du programme dans lequel les téléspectateurs suivent le quotidien de mères de famille connues pour avoir pris part à des émissions de téléréalité ou pour leur job d’influenceuses, sera diffusée dès le 14 mars 2022, Melty a dévoilé le nom de deux nouvelles recrues.

La première a été révélée au grand public en 2009 dans «Secret Story» et est aujourd’hui maman de trois enfants, dont le petit dernier a vu le jour, le 4 février 2022. Il s’agit de Daniela Martins, 34 ans, qui avait assisté au kidnapping d’un bambin en 2020. L’auteure de «Être mère c’est que du bonheur… ou pas» a confié à «Télé Star» qu’elle et son mari, Julien, avaient demandé leur accord à leurs deux aînés, âgés de 5 et 2 ans, avant d’accepter d’apparaître dans l’émission.