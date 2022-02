Cinéma : Le casting du film «Teen Wolf» est connu

La plupart des acteurs de la série seront de retour dans le long métrage… Sauf l’un des chouchous des fans.

Déjà cinq ans que la série «Teen Wolf» a pris fin, au bout de six saisons. Mais les fans pourront bientôt retrouver Allison, Scott, Lydia et les autres dans un long métrage, intitulé «Teen Wolf: The Movie».

Les producteurs viennent d’annoncer le casting de ce film qui doit sortir en streaming sur Paramount+. Et une bonne partie de la clique sera présente: Tyler Posey (Scott McCall), Holland Roden (Lydia Martin), Shelley Hennig (Malia), Crystal Reed (Allison Argent), Orny Adams (Bobby Finstock), Linden Ashby (shérif Noah Stilinski), JR Bourne (Chris Argent), Seth Gilliam (Dr Alan Deaton), ou encore Ryan Kelley (adjoint Jordan Parrish). En revanche, l’un des chouchous des fans, Dylan O’Brien, alias Stiles, n’est pour l’instant pas annoncé au casting. Tyler Hoechlin (Derek) et Arden Cho (Kira) sont aussi aux abonnés absents.

Le pitch du futur long métrage: lorsqu’une nouvelle menace plane sur Beacon Hills, Scott McCall (incarné par Tyler Posey) se voit dans l’obligation d’appeler à la rescousse les Banshees, les Kistunes, et les autres créatures de la nuit peuplant le monde surnaturel, et de réunir nouveaux alliés et anciens amis de confiance, afin d’affronter ce qui pourrait bien être l’ennemi le plus puissant et le plus dangereux jamais croisé par le jeune loup-garou.