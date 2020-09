«Le prince de Bel-Air» : Le casting réuni pour un épisode spécial

Pour les 30 ans du lancement du «Prince de Bel-Air», HBO Max a réuni les acteurs principaux de la série.

Alfonso Ribeiro (à g.) et Will Smith

Le 11 août 2020, on apprenait qu’un remake dans une version plus sombre de la célèbre sitcom des années 1990 allait voir le jour. Trois semaines plus tard, «Variety» annonce que le casting du «Prince de Bel-Air» se retrouvera le 10 septembre pour tourner un épisode spécial qui fêtera les 30 ans de la série et dont la diffusion est prévue à la fin du mois de novembre 2020 sur HBO Max.