Sud de la France : Le castor est de retour après 40 ans d’absence

L’animal a été observé cet automne dans un espace protégé du delta de Camargue, où il n’avait plus été vu depuis des décennies. L’espèce avait bien risqué de s’éteindre au début du XIXe siècle à cause de la chasse.

«On a vu des traces sur le site des Grandes Cabanes à plusieurs endroits et on a réussi à le prendre en photo grâce à un piège photo, mais pas encore à le voir», a expliqué à l’AFP Claire Tetrel, conservatrice du domaine des Grandes cabanes du Vaccarès-Sud, dans le parc de Camargue. Un castor y a été observé cet automne. Il n’y avait plus été vu depuis 40 ans. Le Parc naturel régional de Camargue est situé au bord de la Méditerranée, à l’intérieur du delta du Rhône, principalement entre les deux bras du fleuve.