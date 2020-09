Golubic s’est inclinée en trois sets après avoir pourtant mené 6-1 4-1 et deux balles de 5-1 dans le deuxième set. Mais elle s’est effondrée, laissant son adversaire revenir à sa hauteur, puis faire la différence nettement dans le tie-break. Lapko allait ensuite continuer sur sa lancée pour remporter le troisième set assez facilement. Score final: 6-1 6-7 (2-7) 2-6.

Golubic s’est ainsi inclinée une quatrième fois au premier tour du tournoi new-yorkais. «Je n’ai pas su conclure, cela arrive parfois dans le tennis, a expliqué Viktorija Golubic à l’ATS. Je n’ai plus eu la même longueur de balle sur la fin, je n’arrivais plus aussi à la prendre aussi tôt que je le souhaitais.»

Deux autres Suissesses sont en lice à Flushing Meadows. Jil Teichmann (WTA 152) et Stefanie Vögele (WTA 114) seront en lice ce mardi soir, respectivement opposées à l'Espagnole Aliona Bolsova (WTA 106) et à la Grecque Mara Sakkari (no 15). Teichmann sera en lice vers 22h, Vögele aux environs de 2h30 du matin.