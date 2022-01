Hockey sur glace - Le cauchemar se poursuit pour Ajoie

Ajoie - Rapperswil 3-7 (2-0 0-5 1-2)

Raiffeisen Arena. 2786 spectateurs (plus faible affluence de la saison).

Arbitres: MM. Wiegand, Ströbel, Progin et Burgy.

Buts: 15e Schmutz (Eigenmann) 1-0, 17e Bogdanoff (Eigenmann, Leduc) 2-0, 21e Mitchell (Djuse, Wetter) 2-1, 27e Mitchell (Rowe/4 c 5 !) 2-2, 29e Djuse (Forrer) 2-3, 34e Cervenka (Djuse, Lammer/5 c 4) 2-4, 36e Aebischer 2-5, 41e (40’25) Frossard (Asselin/5 c 4) 3-5, 41e (40’50) Cervenka (Mitchell, Zangger) 3-6, 54e Forrer (Wick) 3-7.