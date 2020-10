Anti-inflammatoires sans risque

À l’heure actuelle, le CHUV et les HUG assurent tous deux que les anti-inflammatoires sont sans risque, à condition qu’ils soient pris de manière adéquate et en quantité raisonnable en respectant la posologie. «Les anti-inflammatoires non stéroïdiens ne présentent aucun danger et sont tout à fait efficaces pour lutter contre des menstruations douloureuses», confirme Jules Desmeules, chef du service de pharmacologie et toxicologie cliniques des Hôpitaux universitaires de Genève.