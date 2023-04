Etats-Unis: Le célèbre animateur Jerry Springer est décédé

L’animateur américain Jerry Springer, connu pour ses émissions controversées émaillées de jurons, vulgarités et altercations physiques, est mort à 79 ans, ont été rapportés jeudi plusieurs médias américains. Jerry Springer, qui s’était aussi lancé en politique et a été maire de Cincinnati, est décédé paisiblement à Chicago après «une courte maladie», a indiqué le site people TMZ , citant une source familiale. Il s’agirait d’un cancer du pancréas, diagnostiqué il y a quelques mois, ont précisé d’autres sources à TMZ.

Lancé en septembre 1991, «The Jerry Springer Show» qui s’est arrêté en 2018 après 27 années à l’antenne, était devenu culte et un symbole de la «trash TV» (télé poubelle) américaine. «La capacité de Jerry à communiquer avec les gens était au cœur de son succès dans tout ce qu’il entreprenait», a commenté Jene Galvin, un porte-parole de la famille et ami de Jerry Springer dans un communiqué cité par CBS. «Il est irremplaçable et sa perte est la source d’une immense douleur, mais les souvenirs de son intelligence, son cœur et son humour resteront gravés dans les mémoires», a-t-il ajouté.