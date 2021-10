Rocketman : À 90 ans, le capitaine Kirk va devenir le plus vieux touriste de l’espace

La société Blue Origin a confirmé lundi que l’acteur canadien William Shatner, héros de la série «Star Trek», prendra place le 12 octobre à bord de sa prochaine mission spatiale.

William Shatner et Audrey Powers seront accompagnés, à bord de la fusée New Shepard, par Chris Boshuizen, ancien ingénieur de la NASA et cofondateur de Planet Labs, société américaine qui photographie chaque jour la Terre en haute résolution à l’aide de satellites, et Glen de Vries, cofondateur de Medidata Solutions, entreprise spécialisée dans les logiciels de suivi d’essais cliniques pour l’industrie pharmaceutique et rachetée en 2019 par Dassault Systèmes.