Jurassic Park: Sam Neill est atteint d’un cancer 

C’est dans ses mémoires à paraître la semaine prochaine que l’acteur Sam Neill a révélé être traité pour un cancer du sang de stade 3. «Le fait est que je suis malade. Peut-être mourant», écrit-il dans le premier chapitre de son livre «Did I ever tell you this?» qu’il a rédigé tout en suivant une chimiothérapie.