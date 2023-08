Le célèbre duo de DJ CamelPhat va sortir son deuxième album

Mike Di Scala (à g.) et Dave Whelan ont formé CamelPhat en 2004 et sorti leur premier album en 2020.

Le duo de tech house CamelPhat, nommé aux Grammy Awards du meilleur enregistrement dance en 2018 pour «Cola», a lancé les précommandes pour son deuxième album. Intitulé «Spiritual Milk», il paraîtra le 15 septembre 2023 et contiendra de nombreuses collaborations, notamment avec Anyma, Max Milner, Sohn, Mathame & Frynn, Jake Bugg, Kölsch, Shimza ou encore Julia Church.

«Cet album est un voyage à travers différents styles. Nous avons ressenti beaucoup moins de pression pour créer ce disque, peut-être parce qu’il sort sur notre label (ndlr: When Stars Align), mais aussi puisque nous sommes à un moment de notre carrière où nous pouvons nous permettre d’être plus expressifs et moins inquiets de ce que les autres pensent», ont indiqué les célèbres DJ britanniques.