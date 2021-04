États-Unis : Le célèbre escroc Bernard Madoff est mort

Le financier s’est éteint mercredi en prison à l’âge de 82 ans, annonce CNN. Il était l’auteur de la plus grande fraude financière de l’histoire des États-Unis.

Getty Images via AFP

Bernard Madoff, auteur de la plus grande escroquerie financière de l’histoire, à hauteur de plusieurs dizaines de milliards de dollars, est mort à 82 ans dans le pénitencier de Caroline du Nord où il purgeait une peine de 150 ans de prison, a indiqué mercredi un porte-parole de la prison.

La fraude pyramidale – «à la Ponzi» – de cette figure de la finance new-yorkaise, mise au jour en décembre 2008, consistait à piocher dans les finances de ses nouveaux clients pour rétribuer ou rembourser des investisseurs plus anciens.

Plus que 18 mois à vivre

Le porte-parole de la prison de Butner, situé dans le nord de la Caroline du Nord, s’est refusé à communiquer la cause du décès. En 2020, Bernard Madoff avait demandé sa libération anticipée pour raisons médicales, laquelle lui avait été refusée en juin. Il disait être en phase terminale d’une maladie rénale et n’avoir plus que 18 mois à vivre.