Le célèbre horloger Jörg Bucherer s’est éteint à 87 ans

Bucherer AG est l’un des plus grands distributeurs de montres et de bijoux du monde.

Le Lucernois Jörg Bucherer, qui dirigeait la marque de montres et de bijoux du même nom, s’est éteint lundi, à l’âge de 87 ans. Une information confirmée par les autorités. Représentant de la troisième génération au sein de l’entreprise familiale, il en avait pris la tête en 1977. Sous son impulsion, Bucherer AG avait franchi les frontières de la Suisse, pour se déployer en Autriche et en Allemagne, dans le courant des années huitante et nonante. Une expansion qui a continué tout au long du patronat de Jörg Bucherer, amenant la firme horlogère et joaillière à devenir l’une des plus grandes du monde.