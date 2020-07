Jeux ViDÉo

Le célèbre joueur Ninja réapparaît sur YouTube

Plutôt que choisir Facebook Gaming ou retourner sur Twitch, le gamer a effectué un premier stream sur la plateforme de Google, après la fermeture du service Mixer de Microsoft.

Ninja, l’un des «gamers» les plus connus et les plus suivis du monde, s’est exhibé mercredi sur YouTube, son nouveau terrain de jeu, après l’échec de son transfert sur la plateforme Mixer de Microsoft, qui fermera le 22 juillet.