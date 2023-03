Jeux vidéo : Le célèbre salon E3 annule son édition 2023, son avenir est incertain 

«Pas assez d’intérêt»

Mais dans un courriel adressé par l’ESA à ses membres et relayé par le site spécialisé IGN, l’organisation a expliqué que l’édition 2023 «n’avait pas suscité l’intérêt nécessaire» pour donner vie à un salon «qui aurait rendu compte de la taille, de la puissance et de l’impact de notre industrie».

Depuis plus de dix ans, l’E3 est considéré comme en perte de vitesse, en premier lieu parce que les géants du secteur y présentent de moins en moins leurs nouveautés. Les grands fabricants de console et éditeurs de jeux préfèrent de plus en plus à ces salons professionnels des lancements personnalisés et choisissent souvent d’organiser leurs propres événements. Xbox, Sony, Nintendo, ou encore Ubisoft avaient tous choisi de ne pas se rendre à l’E3 cette année, et ce avant l’annulation.