Carnet noir : Le célèbre voyant suisse Mike Shiva est décédé

Une grave maladie a eu raison du célèbre voyant et présentateur de télévision Mike Shiva vendredi. Il avait 56 ans.

Mike Shiva, probablement le voyant le plus célèbre de Suisse alémanique, est décédé à l’âge de 56 ans, des suites d’une grave maladie. Une personne de son entourage proche a confirmé samedi cette information du Blick.

Le voyant, entrepreneur et présentateur de télévision est décédé vendredi, a appris Keystone-ATS. Il était né le 17 juin 1964 à Bâle, sous le nom de Michel Wehner.

Depuis l’âge de 15 ans, Mike Shiva dirigeait un cabinet à Bâle, où il donnait des conseils spirituels à ses clients. Il est devenu l’un des plus célèbres voyants, diseurs de bonne aventure, cartomanciens et hypnotiseurs de Suisse, dans le monde germanophone. Il était également présent à ce titre à la radio et à la télévision.