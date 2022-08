Lausanne : Le Centre aquatique de la Vaudoise aréna ouvre ses portes

Le Centre aquatique de la Vaudoise aréna a été inauguré ce lundi. Doté de quatre bassins et d’une pataugeoire, il accueillera tous les publics dès le 1er septembre.

C’est la plus grande infrastructure couverte du genre en Suisse. © DR

Le Centre aquatique de la Vaudoise aréna a ouvert ses portes lundi. Après les patinoires en 2019 et les halles de tennis de table et d’escrime en 2021, cette inauguration marque l’entrée en pleine exploitation du nouveau centre sportif de Prilly. Ce complexe est la troisième pièce majeure du volet sportif du programme Métamorphose de Lausanne, avec le Centre sportif et le stade de la Tuilière.

C’est la plus grande structure du genre en Suisse. Dès le 1er septembre, les quatre bassins et la pataugeoire accueilleront tous les publics, de l’apprentissage de la nage aux compétitions sportives. «Desservant une région de plusieurs centaines de milliers d’habitantes et habitants, il est prêt à recevoir quelque 1’000 personnes par jour», a déclaré Samira Marquis, présidente du Conseil d’administration de CSM SA, propriétaire exploitant du complexe sportif.

Le projet a été financé à hauteur de 103 millions de francs par la Ville de Lausanne, avec le soutien de l’Etat de Vaud, du Fonds du sport vaudois et de la Confédération. Les charges d’exploitation seront assumées à ⅔ par les villes de Lausanne, Prilly et Renens avec le soutien d’autres communes de la région et à ⅓ grâce aux recettes réalisées par l’exploitant du site.