Genève: Le centre commercial «Planète Charmilles» évacué après un incendie dans le sous-sol

Service d’incendie et de secours de Genève (SIS)

Service d’incendie et de secours de Genève (SIS)

À 9h12, le Service d’incendie et de secours a reçu le signal d’un dégagement de fumée via une alarme automatique, ce qui a permis aux pompiers de rapidement se rendre sur place. De la fumée dans une ventilation du deuxième sous-sol s’est propagée dans un local du premier sous-sol du bâtiment et a mis feu à des cartons.