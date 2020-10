Un énième centre commercial qui va dévitaliser le centre-ville de Saint-Genis-Pouilly, causer un intense trafic automobile le week-end et détruire la nappe phréatique de l’Allondon. Voilà les axes des opposants à Open. La région est en effet plutôt bien achalandée en matière d’hypermarchés et de centres commerciaux, principalement destinés aux Suisses. Val Thoiry doit s’agrandir et un autre projet va voir le jour à Ferney-Voltaire. Pour le maire de Saint-Genis et fervent défenseur du projet, Hubert Bertrand, Open constitue une proposition innovante qui permettra de créer de l’emploi. Quelque 750 postes sont envisagés. Membre de l’opposition municipale, Bernard Bourdon craint, lui, pour la vitalité du centre-ville: «Il y a de la vie. Les commerçants sont inquiets face à cette future concurrence. Ils vont péricliter.» Antoine Frey se veut rassurant, affirmant que leur «ennemi, ce n’est pas le commerce local, c’est Amazon». Le groupe promet une navette électrique gratuite qui reliera le village à Open. Enfin, last but not least, la question environnementale est très présente dans les débats. Les opposants, parmi lesquels le géologue Rémi Fontaine, estiment que la nappe phréatique sera touchée, au risque d’assécher totalement l’Allondon, cours d’eau transfrontalier déjà mal en point. Les promoteurs d’Open se défendent en invoquant le fait d’avoir obtenu toutes les autorisations requises, notamment celles du Service de l’eau.