Lausanne (VD) : Le centre d’accueil d’urgence non autorisé à l’HETSL plie bagage

Après avoir occupé pendant un mois le jardin de la Haute école de travail social et de santé, le collectif 43m2 lèvera le camp lundi prochain. Les membres avaient déjà été sommés de partir au moment de leur installation.

«Nous avons poussé notre engagement aussi loin que possible, mais sans relai des institutions, le maintien de cette structure est impossible.» Le collectif 43m2, qui a dressé, sans autorisation, un centre d’hébergement d’urgence dans le jardin de l’HETSL fin mai, quittera les lieux lundi prochain, a-t-il fait savoir mardi dans un communiqué. De son côté, la direction de la Haute école de travail social et la santé de Lausanne les avait sommés de lever le camp dès le début.

«Au bout de leurs forces»

Affaire à suivre

Le collectif a encouragé les politiciens lausannois et vaudois à venir visiter le campement, mais aucun d’eux n’a répondu à l’invitation. «Nos discussions avec eux sont au point mort», ajoute la jeune femme. En matière de politique du logement et de sans-abrisme, des interpellations et questions ont déjà été déposées au Conseil communal et au Grand Conseil.