Europe : Le centre de la Grèce à nouveau secoué par un séisme

La région grecque de Larissa a été frappée vendredi par un tremblement de terre avec le même épicentre que les deux précédents survenus il y a une semaine.

Le séisme a été enregistré à 12 h 57 heure locale (11 h 57 heure suisse) à 16 km d’Elassona, commune proche de Larissa, chef-lieu de la région. Selon des sismologues, il s’agit d’une réplique des deux séismes de 6,3 et 5,9 d’une profondeur de 8 km, qui avaient frappé la même région les 4 et 5 mars.

Failles géologiques

Ces deux secousses telluriques avaient provoqué d’importants dégâts dans plus d’un millier de maisons et des éboulements de terre sur le réseau routier. Parmi les édifices endommagés, quatre églises, dont l’une datant du XVIIe siècle, ont subi des dégâts dont deux sérieusement, selon le Ministère de la culture.

Un vieil homme extrait alors de sa maison effondrée dans le village de Messohori, avait succombé à l’hôpital des suites de ses blessures trois jours plus tard.

La Grèce est traversée par d’importantes failles géologiques et les tremblements de terre y sont fréquents. Le 30 octobre 2020, un séisme de magnitude 7 secouait la mer Egée entre l’île grecque de Samos et la ville turque d’Izmir, faisant deux morts à Samos et 114 en Turquie.