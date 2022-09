Chavornay (VD) : Le centre de récupération des tortues déborde et ne peut plus en accueillir

Trop, c’est trop! Cette année 2022, le centre Emys a accueilli 184 tortues terrestres (140 adultes et 44 juvéniles). C’est un nouveau record en 28 ans d’activités. Problème, actuellement ce sont 450 tortues terrestres qui gambadent dans les différents enclos. Et ceux-ci sont arrivés à saturation. «C’est avec une réelle tristesse que nous avons dû prendre la décision d’arrêter la récupération jusqu’à nouvel avis. Cette décision difficile a été prise, afin d’assurer le bien-être de nos pensionnaires et d’éviter trop de stress et de possibles épidémies dues à une surpopulation», explique le centre.