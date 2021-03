La remise en exploitation du centre a pu s’effectuer rapidement et le SEM s’est engagé à maintenir un contact étroit avec les autorités cantonales et avec la commune pour s’assurer que la réouverture ne provoque pas de difficultés de voisinage. Aucun dysfonctionnement n’est à signaler à ce jour.

Répercussions positives

Les problèmes s’étaient notamment accentués en Suisse romande, à Perreux (NE) et Chevrilles (FR) ainsi qu’en Suisse alémanique, à Flumenthal (SO), précise le SEM qui rappelle que les requérants d’asile récalcitrants qui perturbent la sécurité et l’ordre public peuvent être systématiquement transférés dans le centre spécifique des Verrières. Cette mesure a contribué de manière significative à améliorer la cohabitation quotidienne dans les autres centres et à accroître le sentiment de sécurité des collaborateurs et des autres requérants, se réjouit le SEM.