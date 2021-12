Vaud : Le centre de test de Beaulieu rouvre ses portes

Adultes et enfants, avec ou sans symptômes, pourront venir se faire tester sans rendez-vous, dès ce jeudi. En parallèle, de nombreuses pharmacies sont maintenant habilitées à tester les enfants en dessous de 12 ans.

Dès jeudi 16 décembre, le centre de test de Beaulieu ouvrira à nouveau ses portes dans le pavillon 8 pour décharger les centres de la région lausannoise. Il sera ouvert sans rendez-vous, du mardi au samedi selon l’horaire suivant: mardi -jeudi de 9h à 18h, vendredi de 9h à 19h et samedi de 9h à 17h. Il proposera deux filières sans consultation médicale: la première dédiée aux adultes et enfants qui présentent des symptômes de Covid et qui pourront se faire tester par PCR. La seconde filière s’adressera aux personnes sans symptômes qui ont besoin d’un test rapide en vue d’un certificat Covid. Il sera aussi possible d’obtenir un test PCR pour pouvoir voyager.