Jura : Le centre de vaccination de Delémont fermé une semaine plus tôt

La demande de la population pour obtenir une dose de rappel a considérablement diminué et les autorités ont donc décidé de raccourcir l’engagement de l’Armée.

La demande pour la vaccination de rappel diminue de manière rapide et importante au niveau cantonal, affirme le canton du Jura dans un communiqué. Après plusieurs semaines durant lesquelles les centres de vaccination ont affiché complet, seules 500 personnes se sont inscrites pour la semaine prochaine alors que près de 2700 places sont disponibles.

Les autorités cantonales ont donc décidé de libérer l’Armée de son engagement une semaine plus tôt que prévu. En effet, les soldats engagés dans le Jura viennent en appui de manière subsidiaire. Pour rappel, les militaires déployés dans le Jura ont été les premiers à appuyer un canton pour l’administration des vaccins dès le 13 décembre 2021.

Aujourd’hui, même en cas de nouvelle augmentation sensible de l’intérêt pour la dose vaccinale de rappel, les structures qui fonctionnent avec du personnel cantonal sont en mesure de satisfaire la demande. Le centre de vaccination sis à la Halle des expositions à Delémont sera donc fermé dès demain samedi en fin de journée. L’ Armée aura permis de vacciner près de 8300 personnes supplémentaires en quelques semaines.

Aujourd’hui, 29% de la population cantonale a obtenu une dose de rappel ce qui place le canton du Jura dans la moyenne nationale. Cela représente 55% des personnes éligibles, soit vaccinées depuis plus de 4 mois. L’objectif partagé entre l’Armée et les autorités cantonales est donc largement atteint, ainsi que celui de vacciner rapidement les personnes les plus fragiles qui ont toutes pu accéder à la dose de rappel en 2021 ou en début 2022, se félicite le Canton.