Givisiez (FR): Le centre des TPF a dû être évacué d’urgence

Givisiez (FR) : Le Centre d’exploitation des TPF a dû être évacué d’urgence

Ce mardi, le trafic ferroviaire a été perturbé dans le canton de Fribourg, à cause du déclenchement d’une alarme gaz dans les locaux des transports publics du canton.

«Les trains ont été stoppés en gare. En conséquence, le trafic ferroviaire a été perturbé pendant une heure et quart», expliquent les Transports publics fribourgeois (TPF). En cause: une alarme gaz s’est déclenchée mardi matin dans un bâtiment des ateliers du Centre d’exploitation de Givisiez et tous les collaborateurs ont été évacués.