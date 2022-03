Politique : Le Centre et le PLR se querellent autour d’Ignazio Cassis

L’un indique ne pas faire confiance au président de la Confédération dans le dossier de l’adhésion de la Suisse au Conseil de sécurité de l’ONU. L’autre parle d’attaque hypocrite et totalement déplacée. Que s’est-il passé?

Il y a de l’eau dans le gaz entre le Centre et le PLR au sujet d’Ignazio Cassis. Au point que le PLR est monté au front, jeudi, pour défendre son poulain via un communiqué. Le parti parle «d’attaque publique hypocrite» du Centre, «motivée par la politique partisane et totalement déplacée contre le président de la Confédération». À ses yeux, «le Centre, qui se présente comme un parti de cohésion, est aujourd’hui peu crédible». Le PLR appelle du coup toutes les forces politiques «à s’abstenir de querelles partisanes, à se serrer les coudes et à soutenir le Conseil fédéral, non à l’affaiblir». Ceci alors que ce dernier doit faire face à de nombreux enjeux notamment en termes de sécurité, de diplomatie.