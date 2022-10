Politique suisse: Le Centre lance deux initiatives en faveur des couples mariés

Le Centre veut réduire les inégalités qui existent sur le plan fiscal et dans l’AVS pour les couples mariés.

Le Centre entend se profiler comme le parti qui défend les couples mariés. À une année jour pour jour des élections fédérales d’octobre 2023, il a lancé à Berne deux initiatives fédérales en leur faveur: «Oui à des impôts fédéraux équitables» et «Oui à des rentes AVS équitables». Ces initiatives visent à corriger des situations injustes, selon Le Centre.

Dans son premier texte, Le Centre s’en prend à la fiscalisation actuelle du mariage. «Aujourd’hui encore, dans le cadre de l’impôt fédéral direct, environ 450’000 couples mariés à deux revenus et 250’000 couples de retraités paient nettement plus d’impôts que les couples non mariés dans la même situation économique», relève-t-il.