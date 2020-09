Berne : Le Centre Paul Klee expose Annemarie Schwarzenbach

Ecrivaine, journaliste, photographe et voyageuse, Annemarie Schwarzenbach est l’une des figures les plus marquantes de l’histoire culturelle suisse du XXe siècle.

Ecrivaine, journaliste, photographe et voyageuse, Annemarie Schwarzenbach, née en 1908, n’avait que 34 ans lorsqu’elle décède dans des circonstances troubles après avoir été internée par sa famille. Elle n’en reste pas moins l’une des figures les plus marquantes de l’histoire culturelle suisse du XXe siècle.

C’est la première exposition en Suisse à rendre hommage exclusivement à son œuvre photographique, indique le Centre Paul Klee dans un communiqué mardi. Elle réunit environ 7000 clichés réalisés lors de ses longs voyages à travers l’Europe, l’Asie, l’Afrique et l’Amérique entre 1933 et 1942.

Jusqu’au 3 janvier

Issue de la haute bourgeoisie et femme de diplomate, elle a bénéficié d’une liberté exceptionnelle pour l’époque jusqu’au début de la Seconde Guerre mondiale. Ses images et ses textes documentent les violents bouleversements que connaît le monde avant la Seconde Guerre mondiale: répercussions de la crise économique de 1929, espoirs mis dans le progrès social, conséquences de la modernisation et de l’industrialisation, menace du fascisme et fascination de l’Europe pour l’ «Orient».