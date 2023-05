Paris: le Centre Pompidou va fermer de fin 2025 à 2030 pour rénovation

Ces travaux étaient devenus indispensables en raison de la corrosion et de l’usure affectant l’immense bâtiment, qui abrite outre des collections très importantes, de vastes espaces d’expositions et une très grande bibliothèque.

Le Centre Pompidou, également surnommé Beaubourg, compte parmi les plus importants musées d’art moderne et contemporain au monde. Ses collections rassemblent plus de 140’000 œuvres, de Marc Chagall à Pablo Picasso, en passant par Frida Kahlo et Joan Miro.