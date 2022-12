Audiovisuel : Le Centre propose une nouvelle télé pour concurrencer la SSR

L’UDC récolte actuellement des signatures pour son initiative intitulée «200 francs, ça suffit!» Le texte s’attaque à la redevance radio-TV des ménages, qui s’élève actuellement à 335 francs par an, et qui devrait être ramenée au montant de 200 francs.

Dans l’ Aargauer Zeitung, le président du Centre, Gerhard Pfister, imagine un autre plan. Il pourrait être soumis un jour au Parlement comme contre-projet à l’initiative des 200 francs de l’UDC. L’idée serait la création d’un second diffuseur national de radio et de télévision, une sorte de concurrence à la SSR.

Cette deuxième concession serait dévolue à l’information; le sport et le divertissement ne seraient pas prévus. Des prestataires privés pourraient se porter candidats. Celui qui obtiendrait le marché recevrait environ 150 millions de francs du pot commun de la redevance pour la diffusion d’un programme d’information à la radio et à la télévision, et ce en allemand, en français et en italien. «La somme de 150 millions n’est qu’une estimation», selon le Zougois.