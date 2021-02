Neuchâtel : Le centre pour requérants d’asile rouvre aux Verrières

Dès mi-février, le centre spécifique pour requérants d’asile rouvrira ses portes aux Verrières (NE). Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) l’avait provisoirement fermé en 2019 en raison de sa faible occupation.

«Certains requérants entravent le bon fonctionnement des centres fédéraux pour requérants d’asile (CFA) actuellement en exploitation et perturbent l’ordre public en raison de leur comportement récalcitrant», écrit le Secrétariat d’État aux migrations (SEM).

Ouvert en décembre 2018

L’objectif de cette réouverture est d’encadrer temporairement les requérants récalcitrants, déchargeant ainsi les autres centres. «Dans ce centre, les règles de sortie sont plus strictes et le personnel de sécurité et d’encadrement y est renforcé», précise le communiqué