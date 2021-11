Lausanne-Prilly (VD) - Le Centre sportif de Malley obligé d’être plus transparent

Société privée mais investie d’une tâche publique

En tant que société privée, le CSM motivait son refus de transmettre les conclusions de cet audit en arguant ne pas être délégataire d’une tâche publique et donc pas soumis à la loi vaudoise sur l’information. Nos confrères de «24 heures» ont fait recours et la Cour cantonale de droit administratif et public vient de donner tort au CSM. Cette SA est bien investie d’une tâche publique par les communes de Lausanne, Prilly et Renens. Un recours au Tribunal fédéral reste encore possible.