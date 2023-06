Genève: Le centre sportif des Eaux-Vives sera livré fin 2026 

Les travaux du futur centre sportif des Eaux-Vives débuteront le 20 juin, a annoncé ce lundi la Ville de Genève. Les lieux abriteront une piscine couverte de 25 mètres, une salle omnisports prévue pour accueillir des entraînements et des compétitions nationales pour différentes disciplines d’équipe et individuelles, ainsi qu’une salle de grimpe adaptée aux compétitions. Il est prévu que ce complexe soit achevé fin 2026.

Il s’insérera dans un vaste bâtiment de onze étages, long de 205 mètres et large de 35 mètres. Il sera implanté à proximité de la gare des Eaux-Vives et de la Nouvelle Comédie. Cet ensemble accueillera également de nombreux logements dans sa partie supérieure. Divers équipements publics compléteront le programme, dont un centre socioculturel sur deux étages, avec un espace dédié à la jeunesse muni de salles de musique, cinq salles polyvalentes pour les habitants et les associations du quartier, et une crèche de 108 places.