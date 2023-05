Sion (VS): Le centre-ville bientôt revégétalisé

Après plusieurs mois d’attente, la Ville de Sion a révélé lundi quelques informations quant au projet vainqueur du concours d’urbanisme et de mobilité dédié à la transformation de l’avenue de la Gare et de l’avenue de Tourbillon. L’avenue de la Gare devrait être repensée afin de favoriser la mobilité douce et les piétons. Les parkings du centre-ville seront néanmoins toujours accessibles aux automobilistes.